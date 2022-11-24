郭家耀：港股後市仍看好 小米股價低殘有因...
2022年11月24日 10:06
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安里資產管理董事總經理郭家耀
安里資產管理董事總經理郭家耀指，港股目前在整固階段，但回吐壓力不算大。他表示，市場對聯儲局加息預期降溫，議息紀錄顯示，官員都見得到通脹及就業市場回落。至於內地防疫措施，市場傾向相信封城措施不會維持太久，中央亦推出不同政策扶持不同行業。他認為港股短期17,200至18,200點上落，如未來加息步伐進一步放緩，防疫政策亦有所放寬，後市有條件繼續做好。
小米集團(01810)業績雖略勝市場預期，但其收入及盈利受壓是不爭的事實，特別是智能手機方面，競爭加劇，加上經濟下行，高端手機需求受影響，打擊小米進一步擴大市場份額及提升高端手機的策略，展望明年智能手機市場都難見起色，即使小米股價低殘，料未來一段時間仍會在低位徘徊。
騰訊(00700)南非大股東Naspers考慮將騰訊派發作特別股息的美團(03690)出售，郭指出，Naspers料所持的美團股份市值達300億，放售將對美團股價構成壓力，加上近期內地疫情惡化，影響美團生意，投資者宜待美團周五(25日)公布第三季業績後，才改慮是否趁低吸納。