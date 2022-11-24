郭家耀：港股後市仍看好　小米股價低殘有因...

安里資產管理董事總經理郭家耀指，港股目前在整固階段，但回吐壓力不算大。他表示，市場對聯儲局加息預期降溫，議息紀錄顯示，官員都見得到通脹及就業市場回落。至於內地防疫措施，市場傾向相信封城措施不會維持太久，中央亦推出不同政策扶持不同行業。他認為港股短期17,200至18,200點上落，如未來加息步伐進一步放緩，防疫政策亦有所放寬，後市有條件繼續做好。