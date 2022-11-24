【高盛推介】美聯儲12月或放緩加息 兩手準備部署
2022年11月24日 10:21
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲周三(23日)公布會議記錄，顯示其絕大多數委員認為放慢加息是合適，及應盡快進行較小規模的加息。及後市場料或放緩加息步伐，12月大機率放緩至加息0.5厘，為繼自6月起連續4次加息0.75厘後，首次或可能放緩加息步伐。
美股周三繼續抽升，當中納指為三大指數中升幅最大，升113點或約1%，道指及標指則分別升95及23點，此外道指亦曾靠近半年高位。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納淡倉，納指淡倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約230萬港元。道指淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約850萬元。標指淡倉於上周五(18日)至本周二(22日)共錄得約80萬元資流入後，周三獲資金轉向沽出。
好倉方面，納指好倉於周三獲資金轉向流入，有約10萬元。
投資者如計劃部署美指好倉，納指方面的高槓桿選擇可留意屬行使價14,000點以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一的納指購(10642)。中期選擇可留意低街貨納指購(10684)。道指方面可留意屬行使價38,000點以下、3個月期以上產品中，槓桿最高的道指購(10535)。標指方面可留意屬高槓桿的低街貨標指購(10625)。
納指購10642，行使價13,450點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.1倍，行使價14,000點以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。
納指購10684，行使價12,850點，2023年3月16日到期，實際槓桿7.2倍，中期、低街貨。
道指購10535，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.0倍，行使價38,000點以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。
標指購10625，行使價4,418點，2023年3月17日到期，實際槓桿15.6倍，高槓桿、低街貨。
投資者如計劃以美指認沽證部署淡倉，納指方面的貼價選擇可留意低街貨納指沽(10637)。中期選擇可留意低街貨納指沽(10716)。標指方面可留意屬貼價的道指沽(10692)。標指方面可留意屬貼價的標指沽(10636)。
納指沽10637，行使價11,168點，2023年3月17日到期，實際槓桿7.8倍，貼價、低街貨。
納指沽10716，行使價10,750點，2023年6月16日到期，實際槓桿5.6倍，中期、低街貨。
道指沽10692，行使價30,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿11.0倍，貼價。
標指沽10636，行使價3,680點，2023年3月17日到期，實際槓桿9.7倍，貼價。
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