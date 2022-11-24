許繹彬：行業監管或近尾聲　恒指回勇由科技股領軍

許氏指出，港股一鼓作氣衝上18,414點高位後，出現力不從心及後勁不繼的狀態，加上內地確診數字急升，以及行政長官在曼谷公幹回港時確診，令疫情恐慌再度升溫，促使獲利回吐盤湧現，令港股顯著調整，回調至近17,300點，成交更跌穿千億港元水平。美股道指到33,000點時，不僅缺乏明確方向，只見上落市，成交亦明顯萎縮。內地儘管確診人數上升，A股市場反應反而不似預期大，呈現橫行格局。

他認為，港股用5個交易日升了二千多點，一口氣衝破18,000點，同樣以5個交易日挫逾千點，跌至17,300點，來到此水平稍為歇息或作出回調，亦屬人之常情。美股在過去兩年疫情及經濟環境不斷惡化的情況下，仍穩步上揚，不斷加息令美金轉強，其他貨幣則貶值到遍體鱗傷，吸引大量避險資金湧進美國金融體系，令美股受惠。隨着美國通脹率顯著回落，加息步伐或會減慢或進入尾聲，美股的走勢會較為收斂，及呈現日上日落的情況，相信亦不出奇。若保持「升市成交大，跌市成交縮」的情形，暫以「回氣待變」來形容。