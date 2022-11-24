巴菲特再捐巴郡B股予家族旗下基金　總值逾58億元

外媒報道，「股神」巴菲特向4個由其家族管理的基金會，捐出總值逾7.5億美元(約58.5億港元)的巴郡股份。巴菲特通常在每年夏季作出捐贈，不過今次the Bill & Melinda Gates Foundation(億萬富豪蓋茨及前妻梅林達的基金會)未獲捐贈。

據提交予美國證交會(SFC)的文件顯示，巴菲特向4個基金會捐出240萬股巴郡B股。當中，巴菲特將150萬股巴郡B股捐贈予以已離世太太命名的Susan Thompson Buffet Foundation。另外由其子女管理的3個基金會，包括the Sherwood Foundation、the Howard G. Buffett Foundation，以及the NoVo Foundation，則分別獲30萬股巴郡B股，即為餘下的90萬股。

自2006年巴菲特公布一項逐步捐贈其財產的計劃以來，他每年都會向同樣的5個慈善機構捐款，其中蓋茨基金會收到的捐款最多。

巴菲特通常在每年夏季作出一次捐贈，今次捐贈則是年內第2次。巴菲特在今年6月時捐出1,100萬股巴郡B股。