【高盛推介】小米、美團逆市落後 趁低吸納點部署？
2022年11月24日 11:55
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高盛(亞洲)有限責任公司：周四(24日)早段大市靠穩，然而小米集團公布業績後受壓，周四逆市落後。早上低開約0.8%後跌幅擴大，最低見9.25港元的過去3周低位。現報9.36元，跌約4.5%。小米周三(23日)公布今年第三季業績，期內盈轉虧蝕14.76億元人民幣，經調整淨利潤達21.17億元人民幣，按年跌59.1%。將於周五(25日)公布業績的美團，周四早段高見141.7元後倒跌，現報135.9元，跌約1.8%，同樣逆市落後。
觀察個股輪證資金流向，本周二(22日)及本周三共錄得約50萬元資金流入小米淡倉，周四早段則見有資金留意小米好倉。美團好倉於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約6,060萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，則見周三北水繼續賣出美團，但資金相對減少，錄得約430萬元資金淨賣出。
投資者如認爲業績後調整已過，看好小米後市表現，認購證方面可留意屬貼價的低街貨小米購(27988)。牛證方面的近牛選擇可留意小米牛(58175)，遠牛選擇可留意小米牛(55427)，與現價有約5%及15%收回距離。
小米購27988，行使價11.62元，2023年3月24日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、低街貨。
小米牛58175，收回價9元，行使價8.6元，換股比率10，槓桿比率8.6倍，市場上首三高槓桿之一近牛。
小米牛55427，收回價8元，行使價7.6元，換股比率50，槓桿比率5.0倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
投資者如看淡小米，可留意小米熊(64362)，與現價有約3元收回距離。
小米熊64362，收回價13元，行使價13.4元，換股比率10，槓桿比率2.4倍，近3元收回距離熊證。
投資者如看好美團，認購證方面的貼價選擇可留意美團購(26786)。高槓桿選擇可留意低面值美團購(26540)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(57287)，遠牛選擇可留意美團牛(56348)，與現價有約5及15元收回距離。
美團購26786，行使價166.98元，2023年4月21日到期，實際槓桿4.6倍，貼價。
美團購26540，行使價175.6元，2023年3月27日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿、低面值。
美團牛57287，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率13.7倍，相近收回價近牛中街貨較低。
美團牛56348，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽27820，行使價118.08元，2023年4月20日到期，實際槓桿3倍，貼價。
美團熊61411，收回價170元，行使價173元，換股比率500，槓桿比率3.7倍，近35元收回距離熊證。
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