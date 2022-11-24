港元1個月拆息升破4厘　港銀下月料加最優惠利率

港元1個月拆息周四(24日)續升，更突破4厘水平。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預料，下月香港銀行將加最優惠利率(P)，估計加幅約0.25厘。在息口上升的情況下，將進一步推高新造按揭客戶的實際按息水平，料今年經絡按揭息率指數(MMI)或挑戰3厘以下水平。

根據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，2022年9月份的經絡MMI，即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報2.58厘，按月升6點子，連升4個月，並創近3年(35個月)新高。

曹表示，2022年9月份平均一個月HIBOR按月升0.61厘，至2.29厘，連升4個月，創33個月新高，使H按實際按息升至封頂位。而根據金管局住宅按揭統計調查，9月份H按選用比例為96.4%，反映大部分新造客戶仍傾向選用H按計劃。另外，9月份銀行陸續上調最優惠利率P，令到MMI同步上升。若與去年9月MMI報1.57厘比較，今年9月份MMI已較去年同期大增逾1厘，以貸款額500萬元，供款30年為例，以去年9月MMI的1.57厘計算，每月供款為17,424元；以今年9月MMI的2.58厘計算，每月供款已增2,541元或14.6%，至19,965元。

另臨近年尾，銀行受季節性因素影響而資金緊張，今日香港一個月HIBOR升至4.05厘，連升8個工作天，並創自2008年10月17日後(4.19厘)，即超過14年的新高，同時HIBOR已連續一個月維持3厘以上。另外，3個月HIBOR更升至5.2厘，連續8個工作天維持5厘以上，創自2007年10月18日(5.41厘)後，即逾15年新高。而金管局於5月12日開始41度接錢，本港銀行體系結餘已降至約965億元水平。