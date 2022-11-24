想買iPhone 14 Pro做聖誕禮物已太遲！明年先有貨...

外媒報道，瑞銀周三(23日)發表報告顯示，現在想買蘋果公司(Apple)的iPhone 14 Pro及Pro Max高階機型做聖誕節禮物恐怕已經太遲，原因是供應中斷導致美國Apple iPhone 14 Pro或Pro Max等待期拖長至超過一個月，Apple截至12月止的第一財季iPhone銷量前景堪憂。

瑞銀分析師David Vogt預期，Apple第一財季iPhone銷量不會有任何驚喜，甚至iPhone銷量可能不及預期。Vogt認為，今季iPhone銷量預期或達8,300萬部，甚至低於預期。Vogt稱，內地疫情封鎖令供應鏈中斷，在最近一周，包括美國在內的大多數市場，等貨時間都增加。據美國Apple官網數據顯示，如果美國消費者周三(23日)落單，要到明年1月3日才有貨，相當於等41天。

此外，華爾街券商Wedbush Securities分析師Dan Ives周三指出，許多Apple商店及零售商的iPhone 14庫存都很低。iPhone在今年Black Friday「黑色星期五」，預計銷量將達約800萬部，遠低於去年同期的1,000萬部。

Ives預估，在至關重要的黑色星期五假期周末，iPhone 14的需求遠超供應，恐會導致聖誕節前出現嚴重缺貨。今季富士康在內地的清零防疫政策下停工，對Apple來說是一個重大打擊。他又指，到12月初，將愈來愈難獲得iPhone 14 Pro，因為許多交貨時間可能會推遲至1月初。

Apple周三收報151.07美元，上升0.59%，今年以來跌近15%。瑞銀重申Apple的「買入」評級，Wedbush則維持過去3年以來對Apple的「跑贏大市」評級，目標價200美元。