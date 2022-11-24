惠譽：若中國繼續「清零」　對商業活動不確定性將持續上升

惠譽評級亞太區主權評級首席中國分析師費安德表示，明年中國經濟增長面臨三重挑戰，包括目前正在推行的「動態清零」防疫政策、房地產業，以及對外貿易。

費安德指，內地防疫政策提升中國經濟和商業活動不確定性，惠譽的基準假設仍然是中國將繼續實行「動態清零」政策，明年僅逐步放寬，意味未來一年內地消費仍受到影響，商業活動不確定性將持續上升。他認為，中國終要開放，惟在開放後首數月，經濟將加劇波動，短期未必有利經濟增長前景。

房地產挑戰方面，費安德指，行業仍未出現明顯復甦迹象，儘管政策上有所調整，但房企由於缺乏資金，而無法投資新項目，料明年建設和預售指標都不會明顯回暖。

對外貿易方面，在目前全球經濟增長顯著放緩下，惠譽預計，美國和歐元區明年均陷衰退，影響包括中國的亞太區出口型經濟體。費安德表示，出口在過去兩年一直是推動中國經濟增長重要引擎，隨着全球經濟未來幾個月大幅放緩，其出口引擎恐難再發揮作用，亦見到出口勢頭在今年底開始放緩。

費安德表示，內地消費者由2019年底開始傾向增加儲蓄，同時減少投資，近幾季大致保持穩定，強調儲蓄短期內已成為內地消費者主要考量，主因他們對收入和就業前景悲觀。

至於二十大對中國經濟中期影響方面，費安德指，報告展現將加大公有部門影響力，從而削弱民營企業的發展。此外，內地將繼續促進共同富裕，具體可能會體現在中國的稅收和再分配政策上，目標是促進收入分配公平。同時，報告亦提及創新，尤其是科技創新，而科技發展的優先事項將由黨和政府引導確立。

費安德認為，二十大報告對宏觀經濟目標沒有以往般具體，其中較具體目標是中國到2035年要達到中等發達國家水平，惟未具體確定何謂「中等發達國家」。