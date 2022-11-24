惠理：明年歐美恐陷衰退　中企盈利增速料達15%

聯儲局公布的本月初議息紀錄顯示，多數官員認為未來應放緩加息步伐，帶動美股隔晚做好。不過，惠理基金投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣表示，歐美通脹壓力尚未消退，特別是歐洲，意味緊縮政策將會持續，直言明年歐美很大機會步入衰退，市場還沒有反映有關因素。

她謂，美國正步入加息第二階段，預計加息步伐放緩，但整個加息周期恐怕比市場預計還要長，相信加息對經濟衝擊很大。以美國標指目前估值約17倍，仍低於08年以前歷史平均約15倍，意味仍有下行空間。

相對歐美股市，該行更看好中國市場。鍾表示，內地經濟、股票估值、企業盈利差不多見底，只是目前需求較弱，隨着二十大會議後防疫限制改善，經濟支持措施推出有助經濟復甦，預期明年中國企業盈利增速達15%。

該行高級基金經理羅景表示，在岸及離岸市場的股票風險溢價高企，特別是離岸市場的風險溢價急劇上升，反映投資者情緒已達二十年來最悲觀狀況。市場對於內地經濟、疫情及房地產形勢解讀過分悲觀，認為短期內估值會回歸中值，中國的權益風險資產對中長期投資者而言，現在是一個好的買入時機。

他續表示，反映經濟基本面的金融股估值已較歷史估值偏離了至少一個標準差(SD)，他又相信金融股長遠有望受惠財富管理增長趨勢，因為預期更多資產配置由房地產轉移至金融產品，遂看好金融股，另看好高端製造以及消費，包括家電、旅遊及免稅相關股份。

資產配置方面，該行看好股票多於債券。股票市場僅看好北亞，日本及南亞持中性看法，減持美國及歐洲市場。債券方面，除了對美國國債、亞洲投資級別債券及亞洲高收益債券持中性看法，其餘一律看淡。商品方面，看好原油，另黃金則作地緣政治風險升溫的對沖。