惠理：內房債好平！會選擇性增持

中央接連出招為房地產行業「輸血」，讓一眾開發商暫時脫離險境，買家信心雖未有復甦迹象，但數輪救市行動已刺激內房債急升。惠理基金首席投資總監—固定收益葉浩華表示，之後會選擇性地增持內房債，又謂相對全球其他市場，亞洲信貸估值依然吸引。

葉浩華說，中央在數周前放鬆防疫政策，刺激內房債在數天內最少都升一成，個別更大升四成，相信反映了投資者認為防疫政策鬆綁是好開始，預計當局在「動態清零」政策不會一刀切，或會變得有針對性，經濟料持續改善，預計當局推出更多支持措施，但方式主要是發債支持保交樓工作推進，讓房地產市場盡快恢復正常。

樓市銷售恐怕不會有很大改善，但是二十大會議過後陸續見到當局推出支持措施，讓投資者預期有所好轉。「最重要嘅係… (內房債)贏在起跑線，個估值真係好平！」，觀乎全部內房債價已跌至「十幾廿蚊」，上行潛力肯定大過下行潛力。

他又表示，目前內房債佔旗下基金敞口約15%，較二十大會議前部署約10%有所增加，主要是期內內房債價增長所帶動，之後會選擇性地增持內房債，包括投資級別或者高收益債。