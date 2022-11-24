惠譽：近期內房政策僅短暫支持　明年銷售最多跌5%

內地房企救市政策密密出台，惠譽評級大中華區房地產評主管金泰倫認為，政策有穩定流動性作用，如果內地房屋按月銷售能維持現有水平，預計明年房地產銷售按年最多跌5%至持平。

不過，他認為，儘管銷售方面出現改善迹象，但房企投資仍極度疲倦，尤其在新樓開工及土地拍賣交易數據目前仍在按年下跌40至50%水平，主因國企和民企銷售復甦出現明顯差距，個別國企在政策支持下，銷售按年開始出現增長，惟民企銷售未見明顯好轉，平均按年銷售仍維持在40%跌幅。

該行估計，民企佔整體行業約80%，這些民企目前目標主要仍是去庫存和完成現有項目，沒有投資新項目能力。金泰倫相信，房企明年投資低迷情況仍將持續，近期當局出台的一系列救市措施，主要解決「保交樓」和銀行信貸融資不暢等問題，為現金短缺的房企提供短暫流動性支持，只能對短期有正面影響。

金認為，整個內房板塊復甦在於新樓銷售需大幅增長，民營房企流動性亦因此可持續改善。他表示，買家置業信心受就業和經濟前景影響，部分依賴內地防疫政策是否能放寬，故短中期內房民企經營仍較困難。

基建方面，惠譽評級亞太區中國企業研究高級董事黃筱婷指，內地今年首10個月基建投資增長在10%左右，預期能為整體國內生產總值(GDP)貢獻1.5個百分點，其中包括可在新能源等新基建項目增長最快，另預期水利環保和公共設施管理相關投資全年增長約12至13%。

她稱，明年整體土地投資意願持續低迷，故地方政府在土地出讓淨收入將繼續緊張，料資金來源將來要自新增專項債投資，以及政策性銀行貸款。

惠譽博華工商企業部評級副總監唐大千則預期，明年基建投資保守增長5至6%，需留意基建和政府債務間的平衡，因政府債務目前處在高水平，尤其地方政府目前稅收增長承壓，防疫相關支出難以壓縮情況下，需提防基建投資會否為政府增加壓力。