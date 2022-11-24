美股休市 美匯指數跌穿106
2022年11月24日 16:30
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美匯指數報105.99；港匯見7.8105；離岸人民幣(CNH)報7.1493；美元兌日圓報139.10；歐元處1.0415；英鎊報1.2084。金價報1,753美元。布油報85.04美元，紐油報77.65美元。比特幣企1.65萬美元。美股周四(24日)休市，道指期貨升33點。
●恒生指數收市報17,660點，升137點或0.78%。國企指數收報5,992點，升47點或0.79%；科技指數收報3,582點，升27點或0.79%。主板全日成交縮至861億港元，港股通淨賣出24.97億元。憧憬中央繼續有政策支持樓市及房企，內房股飆升。碧桂園收升20.4%，龍湖集團升12.2%；碧桂園服務升11.2%，是表現最佳幾隻藍籌。https://bit.ly/3VplxlI
-中海油傳有意售美國油田項目，料套現156億。
●滬綜指跌7點，外資淨買入12億人幣。https://bit.ly/3GE8qct
●信心動搖！瑞信客戶傳今季速撤近7,000億。
●分析料比特幣跌至5,000美元，女股神料FTX影響續現。
●傳部分車型加價，吉汽：未對新能源車調整價格。
●巴菲特再捐巴郡B股予家族旗下基金，總值逾58億元。
●四大會計行逆市增兵，安永擬招聘22萬人。
●聯儲局會議紀要：多數官員支持放慢加息步伐。
●聯儲局經濟學家：美國明年衰退機會升至近50%。
●又有大鱷押注沽空港元，阿克曼：聯匯脫鈎時間問題。
●紅杉資本合夥人：目前經濟衰過2000及2008年...
●惠理：明年歐美恐陷衰退，中企盈利增速料達15%。
-惠理：內房債好平！會選擇性增持。
●市建局西營盤項目截標，最少收到7份標書。
●突破4厘！港元1個月拆息升至4.05024厘。
-港元1個月拆息升破4厘，經絡料港銀下月加最優惠利率。
-利嘉閣黃詠欣：港元拆息料高企，銀行勢再加P息。
●積金評級：11月MPF回報反彈，人均帳面收益1.53萬。