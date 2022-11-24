美聯夥虛銀富融銀行提供先租後付貸款計劃

香港樓市受嚴峻疫情影響，加上加息陰霾，不少買家轉買為租。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，近數月樓市氣氛趨審慎，有部分買家觀望後市，轉買為租，租務比率持續上升。以該行促成的住宅租賃與買賣計算，今年上半年租務成交佔約六成，而下半年(截至10月)的佔比更進一步攀升至逾七成。由於樓市買賣交投持續淡靜，加上不少樓盤入伙，相信短期租務情況仍然活躍，料今年全年租金將維持「跑贏」樓價的局面。

該公司周四(24日)宣布夥拍本地虛擬銀行富融銀行(Fusion Bank)，即日起向美聯特選客戶宣傳具「先租後付」概念的「循環易借」貸款計劃，實際年利率低至1.63厘。該貸款計劃能協助租客透過循環貸款，一次過預先繳付1年租金加按金，並享首3個月「0元」支出，即由提款3個月後才開始每月還款，還款期最多攤分至60個月。由於可以一次過全額預繳1年租金加按金，租客可能因而獲得更多的議價條件，爭取租金折扣，即使需支付貸款利息，最終料可節省的費用有機會相等於一個月租金。

Fusion Bank董事總經理、副行政總裁、首席財務官岑志豪表示，是次聯同美聯宣傳嶄新貸款概念，有助租客和業主在租賃交易上節省大量時間和精力，租客在獲得極速貸款批核並即時提取款項後，就能透過轉數快直接轉帳至業主帳戶，一次過完成全年租金加按金的交易，業主毋須再倚賴支票過數及面對彈票風險。若想選擇提早還款，省卻利息開支，亦沒有任何罰則。