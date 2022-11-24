【產經直播】美國聯儲局「鴿」風起　環球股市回暖？

隔晚美股反覆做好，港股周四(24日)亦跟升，高開160點後，最多升235點，高見17,759點，其後升幅收窄，最終收市升137點，報17,660點，成交僅861億元。美國聯儲局最新的議息會議記錄顯示，多數決策官員同意未來放緩加息步伐，「鴿」風起令美匯有所回落，環球股市可告別寒冬？市場憧憬內地將於短期內降準，刺激港股氣氛？邊個板塊受惠？

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