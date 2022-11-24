【產經直播】美國聯儲局「鴿」風起 環球股市回暖？
2022年11月24日 16:46
東網電視更多新聞短片
隔晚美股反覆做好，港股周四(24日)亦跟升，高開160點後，最多升235點，高見17,759點，其後升幅收窄，最終收市升137點，報17,660點，成交僅861億元。美國聯儲局最新的議息會議記錄顯示，多數決策官員同意未來放緩加息步伐，「鴿」風起令美匯有所回落，環球股市可告別寒冬？市場憧憬內地將於短期內降準，刺激港股氣氛？邊個板塊受惠？
小米集圑(01810)公布第3季業績，經調整盈利按年跌近6成至21.17億元人民幣，略勝於市場預期，績後更獲瑞信上調目標價及予「跑贏大市」評級，但股價仍要跌逾3%，報9.44元，是表現最差藍籌。有傳受到定位升級、成本、疫情、滙率波動等因素影響，即將發布的小米新一代旗艦機小米13系列，預計售價將大幅上調，升幅將達15%至20%，小米13售價將在4,500元人民幣左右。小米股價已累跌不少，現價吸唔吸引？
除了憧憬降準，內房板塊亦再有好消息，有傳國有銀行向房企提供約2,200億元人民幣的授信額度，而郵儲行(01658)與碧桂園(02007)亦簽約將建立長期戰略合作關係，提供不超過500億元人民幣的意向性授信額度，更有傳將有2間國有銀行即將與碧桂園簽約，刺激碧桂園股價抽升兩成，為表現最佳藍籌，國策出爐多籮籮，內房股值得憧憬？但碧桂園冇貨小心高追接飛刀？
另外，國際油價創2個月低位，七大工業國集團(G7)據報考慮將俄羅斯海運石油價格上限，定於高過市價，加上美國汽油庫存增幅高於預期，拖累隔晚紐油及布油均收跌逾3%，港股「三桶油」中的中海油(00883)跌1%，油股又到買貨時機？同時有傳中海油已為其美國油田權益尋潛在買家，以加快撤出西方國家，料或套現約20億美元，此消息到底是好是壞？
《東網Money 18》搵嚟大華繼顯(香港)策略師楊韻銳同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道