周大福中期營業額按年升5%　每月派息0.22元

主席鄭家純在業績報告內表示，上半年度，中國內地遇上多點、頻發的疫情，對經濟造成一定衝擊。同期，香港地區疫情漸趨平穩，社交距離措施獲逐步放寬，而派發第二期消費券亦有助提振零售氣氛。澳門則受疫情打擊，零售表現雖受拖累，但已隨着疫情措施於7月底有所放寬而得以改善。審慎的成本及風險管控仍是港澳地區的首要任務。

在截至9月底止的第二財季，該企內地同店銷售回復正增長，零售值則按年上升28.0%。在上半年集團於香港淨關閉4個零售點，主要位於旅遊區，以提升營運效率。香港零售點的未來發展，將取決於個別店舖的零售表現、租賃狀況及旅客人數增長速度等數據分析。

展望下半年，該企稱，外在宏觀經濟形勢令營商環境充滿挑戰。在這前提下，集團對未來發展機遇持審慎樂觀的態度。仍然看好內地經濟及珠寶市場的中長期增長前景，現階段會維持審慎的成本控制策略，以紓減短期內面對的各種挑戰。