天然乳品遭聯交所取消上市地位　下周一生效

聯交所宣布，由下周一(28日)上午9時起，天然乳品的上市地位將根據《上市規則》第17項應用指引及/或《上市規則》第6.04條予以取消。

該公司的股份自2010年9月7日起已暫停買賣。該公司於2018年6月向聯交所提交涉及反收購行動的復牌建議，當時該公司已處於第17項應用指引下的除牌程序第三(最後)階段。其後，聯交所容許該公司就復牌建議(而非其他建議)遞交新上市申請。

於2021年8月31日，該公司就復牌建議提交新上市申請。該申請未能於6個月內完成，並於 2022年2月28日失效。該公司於2022年7月19日宣布，復牌建議所涉的專業人士(包括保薦人、法律顧問、核數師及物業估值師)的委聘協議於到期後尚未更新，又或須訂立補充協議方可開展進一步工作。因此，重新提交新上市申請的工作已暫停，且無法確定預期會於何時重新提交。迄今該公司仍未能符合聯交所設定的所有復牌條件。

上市委員會於2022年8月12日認為，該公司未能按第17項應用指引所規定於合理時間內實施復牌建議，且未能按《上市規則》第6.04條所規定採取充分行動以符合所有復牌條件及恢復買賣。因此，上市委員會認為，聯交所根據第17項應用指引及/或《上市規則》第6.04條行使權力取消該公司的上市地位是合適做法。

於2022年8月23日，該公司向上市覆核委員會申請覆核上市委員會的決定。於2022年11月11日，該公司自行撤回覆核申請。按此，聯交所將於2022年11月28日上午9時起取消該公司的上市地位。