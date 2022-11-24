滙豐環球私人銀行推數碼全權委託投資組合管理服務

滙豐環球私人銀行宣布，在亞洲推出全權委託數碼平台，成為區內首家在流動應用程式(Apps)上提供全權委託投資組合管理(discretionary portfolio management．DPM)服務的私人銀行。新功能令該行私人銀行客戶能夠透過滙豐環球私人銀行App訂閱和重新調整其全權委託投資組合，24小時掌握投資組合持股配置及投資經理最新資訊。

該數碼平台建基於滙豐環球私人銀行在2021年5月推出的全權委託計劃。該行指，作為現有核心DPM解決方案的新支柱，此計劃利用構建模組化「組合成分」為客戶構建投資組合，專為亞洲客戶而設，最低投資額為20萬美元。自2021年5月推出以來，這個新的全權委託計劃策略目前佔滙豐環球私人銀行在亞洲管理的全權委託資產規模10%以上。

滙豐環球私人銀行亞太區總監陳秀明表示，在挑戰日增的環境下，愈來愈多亞洲客戶選擇全權委託投資，分散其投資組合，建立多種收入來源，同時以優質企業建立防守性部署，以期抵禦波動市況及加息。新推出的全權委託數碼平台，將有助得不到充分服務的富裕、高淨值投資者提供服務，讓這個龐大而增長迅速的細分市場有機會涉足複雜而獨家的DPM投資「組合成分」，尤其是更積極參與投資組合構建的新一代客戶。