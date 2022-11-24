本港舖位基金斥5千萬購銅鑼灣波斯富街地舖

基金買入的銅鑼灣波斯富街地舖現由時裝店短租，高峰期市值至少約1.2億元。

本港商舖基金憧憬若明年通關，將帶動核心區消費人流上升，遂掃入港島銅鑼灣街舖。盛滙商舖基金以5,000萬港元買入區內波斯富街96至106號寶明大廈地下D舖，較原先叫價低約43%。

該基金創辦人李根興透露，是次屬首度買入銅鑼灣舖位，該舖建築面積約800方呎，原先叫價約8,800萬元，獲累減約3,800萬元購入，現由時裝店短租，月租金約7.8萬元，以最新成交價計算，租金回報率約1.9%。原業主於1993年以2,550萬元買入，物業約29年升值約96%。他預期，通關後，該舖月租金可上升至約20萬元，屆時回報率近5厘。

他指出，該舖對面為利舞臺廣場，於2011至2014年間，由連鎖鐘錶店承租，月租高達55萬，高峰時該舖成交價可達約1.2億至1.3億元。是次為該基金今年買入的第27間街舖，涉及金額合共約6億元。