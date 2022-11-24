【稍為止血】強積金月內人均賺1.53萬　未來要點投資？

「股市好，積金好」！強積金研究機構「積金評級」表示，11月強積金帳面投資收益估計有699億元，相當於457萬名強積金成員人均賺15,300元。倘若計入強積金供款，11月強積金成員平均帳戶結餘按月多1.62萬至22.27萬元，令今年累計虧損收窄至35,000元。

總資產有望升穿萬億

積金評級稱，倘若金融市場在11月最後一星期表現平穩，月底的強積金總資產將會升穿一萬億元，初步估計為1.018萬億元，是自2020年7月來最高。

按類別劃分，屬最大資產類別的香港及中國股票基金，料創強積金成立以來最勁的單月回報。積金評級推算，相關基金今個月回報率約20.2%，惟首11個月累計(截至本月21日)仍跌26.97%，差絕一眾基金；至於港股單月回報亦按月進帳35.02%，同樣是強積金成立以來最大單月反彈。今年以來，貨幣市場基金則力保不失升0.1%，是唯一上升的強積金組別。

積金評級主席叢川普(Francis Chung)提醒，強積金成員不要過分樂觀，因金融市場繼續在高度波動的環境下運作，成員應作多元化和長線投資，而非短線市場投機，才是長遠創造財富的關鍵。