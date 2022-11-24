將軍澳半新樓兩房售620萬見新低　持貨3年半蝕讓沽

樓價不斷下試低位，將軍澳峻瀅II錄低價蝕讓個案，兩房單位以約620萬元成交，創項目二手新低價，原業主持貨逾3年半帳面蝕讓45萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭琨表示，西灣河嘉亨灣1座高層B室，實用面積約673方呎，套三房間隔，全海景景觀，叫價約1,698萬元放盤，議價後以1,540萬元沽出，實用呎價約22,883元。原業主於2012年4月以約1,180萬元購入，轉手帳面獲利約360萬元，物業升值約3成。

●中原鄭莉莉透露，灣仔星域軒1座高層E室，實用面積約734方呎，兩房間隔，向西南，望山景。業主早前將單位作收租用途，直至租約期滿，即以約2,328萬元將單位交吉易手，實用呎價約31,717元。原業主於2013年以約2,150萬元買入，帳面獲利約178萬元或約8%。

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九龍區

●利嘉閣雷敏儀指，喜薈3座高層A室，實用面積約524方呎，兩房間隔，外望樓景，最新以約830萬元獲首置客承接，實用呎價約15,840元。原業主2019年以約814萬元購入，轉手帳面獲微利約16萬元。

●中原鄭永馨稱，奧運站帝柏海灣1座低層D室 ，實用面積約1,013方呎，套三房間隔，另設儲物房及工人套房，座向南方，可享內園泳池景及海景，最初開價約1,900萬元，議價後以1,750萬元沽出，較銀行估價2,100萬元低約17%，實用呎價約17,275元。原業主於2006年11月以約888萬元購入，現沽貨帳面獲利約862萬元或97%。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳峻瀅II的1座低層F室，實用面積約504方呎，兩房間隔，座向東南方，以約620萬元成交，實用呎價約12,302元。原業主於2019年3月以約665萬元購入，轉手帳面蝕讓45萬元離場。

●中原黃詩榮指，荃灣荃景花園12座高層D室，實用面積約577方呎，套三房間隔，附企理裝修，業主因移民之故賣樓，早於8月開價約800萬元放售，經議價後，最終以約670萬元售出，實用呎價約11,612元，較銀行估價約720萬元低50萬元或7%。原業主於2013年11月以約475萬元買入，帳面獲利約195萬元或41%。

●世紀21柏宇地產黃學宇表示，大埔嵐山5座中層C室，實用面積約845方呎，三房連主人套房加工人房設計，享山景，新近以約800萬元成交，實用面積呎價約9,467元。原業主於2014年8月約652萬元一手購入，轉手面獲利約148萬元或23%。

●中原曾日昇稱，葵涌大廈中層M室，實用面積約415方呎，兩房間隔，向東南，開價約360萬元放盤，以約345萬元成交，實用呎價約8,313元。原業主於2011年以約156.5萬元購入，帳面獲利約188.5萬元或升值約1.2倍。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山錦泰苑L座高層03室，實用面積約521方呎，兩房間隔，開價約470萬元放盤，議價後以居二市場價448萬元易手，實用呎價約8,599元。原業主於2012年以約218萬元購入單位，是次沽出單位帳面獲利約230萬元離場。

●世紀21奇豐物業黎健峯指，馬鞍山錦龍苑龍昇閣中層02室，實用面積約645方呎，三房間隔，原叫價約450萬元放盤，最終以約440萬元於未補價第二市場售出，實用面積呎價約6,822元。原業主早於1993年5月以106萬元(未補地價) 購入上址，轉面獲利約334萬元或約3.2倍。

●中原黎宗文指，沙田第一城11月暫錄約16宗成交，平均實用呎價約13,725元。最新錄39座中層E室的成交，實用面積約284方呎，兩房間隔，以約422萬元易手，實用呎價約14,859元。原業主於2003年以約68萬元購入，轉手帳面獲利約354萬元，升值約4.2倍。

●中原陳彥榮表示，元朗世宙3座低層B室，實用面積約426方呎，兩房間隔，享內園及池景，業主因急於沽貨，近日進一步擴大議價空間，獲上車客漏夜睇樓及即場還價入市，以約605萬元成交，實用呎價約14,202元。原業主於2015年12月以約538萬元購入，帳面獲利67萬元或12%。

●中原吳倬霆表示，屯門瓏門3座高層B室，實用面積約498方呎，兩房間隔，享屯門市鎮公園景，叫價約930萬元放售，最新以約873萬元沽出，實用呎價約17,530元。原業主於2012年10月以約587.33萬元一手買入單位，帳面獲利約285.67萬元或49%。

●世紀21奇豐物業李嘉文指，沙田第一城30座中層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，座向東南望園景，以約495萬元成交，實用呎價約15,138元。原業主於2017年8月以約488萬元購入，帳面獲利7萬元。