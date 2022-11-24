中國恒大就武漢市無償收回11宗土地提出行政覆議

而該項目總計24宗土地，淨用地面積5,065.8畝。是次政府無償收回的11宗土地涉及淨用地面積2,071.3畝。該項目的相關信息如下：2017年12月，該集團以56億元人民幣(下同)購買該項目，於2018年3月開始動工建設。截至目前，該項目已開工約126.1萬平方米，已銷售64.9萬平方米(5,330套房)，已交樓36萬平方米(2,654套房)，未交樓28.9萬平方米(2,676套房)。目前，項目保交樓共12個批次，其中10個批次已正常施工，另外2個批次處於恢復施工過程。

而為把該項目打造成大型文旅綜合體，該集團稱已投入21億元建設約24.2萬平方米的文化旅遊配套項目，包括六國溫泉館、五星級酒店、兒童遊樂城、兒童體驗城、兒童玩具反斗城、博物館、商業街、婚禮莊園、運動中心、飲食中心等，目前絕大部分單體建築外立面已完成，個別單體內裝修基本完成。

而該公司正與武漢市江夏區人民政府進行溝通並將就此事提出行政覆議以保障該公司之合法權益。