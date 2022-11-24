澳門第三季零售業銷售按年跌30%

澳門統計暨普查局資料顯示，受新冠疫情影響，今年第三季零售業銷售額按年下跌30.3%至111.3億元 澳門元(下同)，扣除價格因素影響的銷貨量指數按年下降32.0%。

與去年同季比較，主要零售行業中百貨(-53.6%)和皮具(-43.8%)的銷售額錄得較大跌幅，汽車(+8.4%)和超級市場(+5.1%)則上升。銷貨量指數方面，百貨(-53.8%)、成人服裝(-40.6%)和皮具(-40.2%)均同比顯著下跌，汽車(+5.7%)和超級市場(+2.0%)則錄得升幅。首三季零售業銷售額為428.3億元，按年減少22.8%；銷貨量平均指數亦下跌22.2%。

與第2季修訂後的零售業銷售額(131.3億元)比較，第3季銷售額減少15.2%。當中通訊設備、皮具和百貨的銷售額按季分別明顯下跌40.3%、31.3%及24.7%；另一方面，汽車和超級市場的銷售額上升21.0%及6.2%。銷貨量指數按季下跌17.5%，同樣以通訊設備(-39.5%)、皮具(-30.8%)和百貨(-24.7%)的跌幅較顯著，汽車(+21.2%)和超級市場(+5.1%)則錄得升幅。

綜合零售商戶意見，有52.7%商戶預計第4季貨物銷售量將比去年同季減少，37.7%認為銷售量同比相若，預期增加的佔9.6%。與此同時，有68.8%商戶預測第4季銷售價格將維持在去年同期水平，認為價格會下跌的佔19.8%，而預計上升的佔11.4%。與第3季比較，約49.9%商戶預計第4季經營情況轉弱，而預期經營情況保持穩定(35.7%)或較第3季理想(14.4%)的共佔50.1%。