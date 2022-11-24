變相減價！發展商增折扣及現金回贈吸客

樓市正值調整期，市場觀望氣氛持續，發展商增加優惠以刺激銷情。旺角項目更新價單，增加共樓價2%折扣，另再提供現金回贈吸客。另一方面，油塘新盤預計最快明日開價。

●旺角利奧坊‧壹隅增加共2%折扣及至少2%回贈

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，適逢節日臨近，故推出冬季節日優惠，由2022年11月28日起，買家可享樓價1%的「冬季折扣」優惠。同時，推出「冬季傢俬津貼現金回贈」優惠，購買開放式及一房戶可獲樓價2%現金回贈，購買一房連儲物室戶、兩房及兩房連儲物室戶可獲樓價3%現金回贈。以最高折扣的現金或即時按揭付款計劃計算，由以往6%折扣，增至現時8%折扣，另享回贈。

該盤落實下周一(28日)起發售6伙，包括4伙一房戶及2伙兩房戶，實用面積分別為267及383方呎，折實價由約616.1萬元起。

●油塘朗譽最快明日開價

●西南九龍維港滙II兩房1,426萬元沽

●啟德THE HENLEY II兩房戶呎價約34,225元

恒基地產發展的啟德THE HENLEY II沽出1座33樓C室，實用面積542方呎， 兩房連儲物室間隔，以1,854.97萬元成交，呎價約34,225元。

●長沙灣連方I開放式戶435萬元沽

萬科香港發展的長沙灣連方I，亦售出6樓A室開放式戶，實用面積232方呎，成交價為435.8萬元，呎價約18,784元。

●尖沙咀本木一房售900萬元

恒基地產旗下的尖沙咀本木，最新售出20樓B室，實用面積335方呎，一房間隔，以約900.1萬元成交，呎價約26,869元。

●旺角Larchwood連平台戶呎價約約27,473元

●啟德Park Peninsula中文取名為海灣半島

由9間在啟德前機場跑道一帶臨海地段投得地皮的地產商，聯手成立「啟德跑道區私人發展有限公司」，早前將地段命名為Park Peninsula，周四(24日)公布地段中文名命名為「海灣半島」。

中文名的「海灣」，意指地段倚傍維港海岸線，坐擁維港兩岸海景。「半島」則形容三面環海的獨特地形，與英文名稱「Park Peninsula」互相呼應。上述聯合成立的公司將於2022年12月上旬舉行「海灣半島 • 冬日見未來」慈善維港遊。

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄346終止交易

據成交紀錄冊資料顯示，該盤最新增添2宗個案，包括8A座55樓D室，實用面積1,022方呎，四房連工作室間隔，原本於去年6月22日及6月29日，簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以2,705.3萬元成交，當時呎價約26,471元，惟交易已於周三(23日)終止。該盤自公布拆卸重建後，累計錄得346宗終止買賣個案，佔成交量846宗逾40%，而涉及總成交金額逾53.4億港元。