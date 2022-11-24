【近火難救】歐盟各國對俄油上限價鬧分歧　美國積極增產原油

全球能源危機仍在發酵，消息指歐盟周三尚未就俄羅斯石油上限價達成協議，要待本周四或周五重啟談判再議。與此同時，美國正積極推動原油生產，據報油氣井數量已經連升兩周，創逾兩年半新高。國際油價周四回穩，紐油及布油期貨分別處於每桶78美元及85美元水平。

包括美國在內的七國集團，以及整個歐盟和澳洲，原計劃於12月5日開始對俄羅斯海運出口石油實施價格上限，以作為俄國入侵烏克蘭的制裁，而此前須先就俄油的上限價格達成共識。外媒指出，歐盟建議上限價介乎每桶65至70美元之間，不過，波蘭及波羅的海地區的成員國認為訂在每桶65美元過低，當中，希臘及馬爾他等較重視海運的歐盟成員國更表明希望價格訂在每桶70美元以上，故周三並未能達成共識。

美油井量兩年半最多

事實上，分析指俄羅斯目前在市場以每桶65美元的價格出售石油，如果以此價格範圍作為上限，油市供應受到的影響十分有限。

德國總理紹爾茨表示，各方正尋求達成共識，同時避免各國陷入不利位置，強調有信心很快可達成協議。聯盟內另有一名高級政府官員相信，各方將會於12月5日制裁生效前達成最終協議。

美國油田服務商貝克休斯(Baker Hughes)公布，截至上周五當周活躍油氣井數量上升3個，至782個；鑽油井數量本周增加一個，至623個；兩者同時創2020年3月以來最高水平；而氣井數量亦增加兩個，至157個。由於油氣價格仍相對高企，更多鑽探公司重啟油氣井。雖然如此，油氣井數量仍未重返疫情爆發前的高位。

原油庫存跌幅多過預期

此外，美國能源情報署(EIA)公布，截至上周五當周，美國原油庫存按周減少369.1萬桶，跌幅較市場預期的少106萬桶為多；汽油庫存按周增加305.8萬桶，增幅較市場預期的38.3萬桶大；而蒸餾油庫存亦增加近171.8萬桶，市場原預期轉降55萬桶。