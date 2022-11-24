富達國際：A股投資者投票率升　惟不及港股投資者

不少股東着重公司管治，投資管理公司富達國際一份報告顯示，內地A股投資者的投票度穩步上升，反映其更願意參與所投資公司的事務。以2021年與2019年相比，非控股股東的平均投票率升1.3個百分點，至27.5%。國企情況更為明顯，央企及地方國企均增加1.6個百分點，分別至24.9%及23.6%。不過，與港股相比，A股投資者的參與程度仍有待提高。

富達國際亞洲盡職治理主管王芳表示，儘管股東投票參與度正逐漸增長，大多數內地投資者尚未充分了解行使投票權的重要性，反映這方面仍有待改善。

報告指出，即使部分內地投資者已經開始透過行使投票權來表達意見，但在企業管治事項的投票上，他們仍落後於港股投資者。在研究的企業當中，2022年上半年，A股及H股上市公司股東會議的平均參與度比僅在A股上市的公司高一成。2021年，A股上市公司中「反對」的決議僅佔4%，而H股上市公司則為14.4%。另外，於中國在岸市場，股東議案仍然主要由控股股東提出，中小股東提交的議案數量僅有38項，佔股東議案總數的6.5%。

研究報告同時發現，企業比以往願意披露其環境、社會及企業管治(ESG)資訊。隨着內地監管機構不斷推動企業管治，企業也積極響應其訴求，並於有效信息披露方面取得進展。值得留意的是，愈來愈多企業開始發布ESG報告。今年首三季， A股市場共有262間企業發布ESG報告， 當中有4間企業更自願將ESG報告提交至股東大會進行審議。在2020年前，內地企業並沒有將類似的報告提交至股東大會進行審議。

王氏指，樂見近年中國政府和監管機構致力改革資訊披露和企業管治的規定，進一步支持實踐盡職治理。同時認為，積極參與企業溝通及負責任地行使投票權，能有效使投資者所投資的企業作出行動，促使其可持續發展。此外，公司在《可持續投資投票原則及指引》中，去年已引入針對氣候變化和董事會性別多樣性的原則。