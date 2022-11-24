港交所旗下Core Climate助加速低碳轉型進程

該平台自2022年10月28日推出，目前唯一為國際自願碳信用產品交易同時提供港元及人民幣結算的碳市場，有助吸引更多不同的參與者，進一步提升香港作為國際性離岸人民幣樞紐及優質綠色可持續金融中心的地位。

史美倫提到，港交所致力擔當領導角色，推動全球經濟轉型至低碳模式，應對氣候變化。中國具有全球規模最大的碳市場，而香港擁有毗鄰中國內地市場的優勢，將可扮演獨特角色協助內地實踐雙碳目標，並發展成區內可持續金融樞紐。

行政總裁歐冠昇指出，在對抗氣候變化的進程上，市場需要全球一同作出徹底的轉型，而資本市場在推動迫切的全球氣候議程方面發揮著關鍵作用。推出Core Climate標誌着港交所在香港發展成為亞洲領先的碳交易樞紐的進程上邁出一大步，樂見平台推出後深受市場歡迎，吸引了來自不同地區及行業的企業參與。

Core Climate平台上的優質碳信用源自30多個經國際認證的碳減排項目，包括亞洲、南美及西非的林業、太陽能、風能、水力發電及生物質能等。平台上的所有項目，包括避碳、減碳及碳移除項目，均獲Verra旗下的核證減排標準VCS(Verified Carbon Standard)驗證。

港交所市場聯席主管蘇盈盈表示，平台參與機構多元、豐富的背景和行業，對此感到鼓舞。