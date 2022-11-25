東方日報B1：大鱷趁亂　沽空港元

香港經濟疲弱不堪，股市及樓市雙雙受壓之際，更惹來國際金融大鱷興風作浪，欲打港元主意！美國對沖基金Pershing Square創始人阿克曼(Bill Ackman)聲稱，已通過認沽期權，持有大量沽空港元倉位，又質疑「假如中國強大、有獨立主權，為何需要港元與美元掛鈎」，揚言「聯繫匯率對香港不再有意義，港元與美元脫鈎只是時間問題」。

這並非阿克曼第一次押注港元聯繫匯率制度會打破，他在2011年出席一個論壇表示，港元被嚴重低估，透過認購期權博港元升值，最後當然徒勞無功，如今卻改為睇淡港元。他周四在社交平台Twitter連發多則推文，提及近年中美關係脫鈎，內地繼續讓港元與美元掛鈎的做法令人驚訝，也頗為尷尬，但他隨後刪除了該推文。

香港金管局發聲明表示，香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。在運行近40年後，面對大規模資金流動，聯繫匯率制度運作良好。就個別市場參與者不時對聯繫匯率制度表示質疑，這些言論大多是基於對制度的誤解，或基於自己的基金倉位，而金管局對個人觀點不作評論。

港元匯率自1983年以來與美元掛鈎，把匯價訂在每美元兌7.8港元的水平。至於金管局負責在港元兌每美元觸及7.75強方兌換保證水平，或7.85弱方兌換保證水平時出手干預，繼而把港匯穩定在此區間。不過，美國聯儲局今年以來強硬加息，導致港元持續疲軟，多次觸及弱方兌換保證水平。

值得留意的是，阿克曼同日亦引述一份由基金公司Rubicon研究部主管庫克森(Richard Cookson)所寫的專欄文章，表示同意作者有關港元聯繫匯率制度面臨壓力的說法。內文提及聯繫匯率制度致香港無法擁有獨立的貨幣政策，被迫倣效聯儲局收緊幣策。內地政治干預有增無減，令工作人口尤其是金融業高收入人士正萎縮，以私人部門債務高企、資產價格下跌及經濟前景黯淡，捍衞聯繫匯率比起1990年代亞洲金融危機更加麻煩。

惹人憂慮的是，政府統計處調查顯示，截至6月初，母公司在境外的駐港公司數目為8,978間，按年減71間，是2018年來首次跌穿9,000間。按行業分類，金融及銀行業的公司佔1,683間，少29間。今年以香港為地區總部的境外公司共1,411間，較去年減少46間，為連續3年下跌，相較2019年同期數據累減130間。

近年狙擊港元的國際炒家要數對沖基金大鱷巴斯(Kyle Bass)，他在今年7月放言正在拋售港元，「睇死」聯匯制度不能保持掛鈎美元，並大膽估計一年內聯匯制度將重新被評估，屆時港元將會大跌30至40%。

不過，他早於2016年時已揚言沽空港元和人民幣等亞洲貨幣，但旗下基金在該役損失慘重，2017年虧損達19%。去年10月中，巴斯旗下一隻賭港元及其他亞洲貨幣的對沖基金更蝕逾95%。而本港高官月初出席國際金融領袖投資峰會強調，港元的聯繫匯率十分健全，警告國際炒家：「若與港元對賭，必定會輸」。

另一方面，港元拆息持續全線上揚，與樓按相關的一個月拆息連升8日，突破4厘，報4.05024厘，按日升0.08厘，再創逾14年新高。