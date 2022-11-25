調查：自馬斯克入主後　Twitter近半廣告商「出走」

外媒報道，市場調查公司Media Matters資料顯示，在馬斯克(Elon Musk)入主社交平台Twitter的25日後，平台中首100名廣告商中，已有近半停止在Twitter投於廣告。

報告指，除汽車製造商雪佛蘭、福特和快餐店Chipotle等公司公開宣布暫停投放廣告外，其他廣告商大多選擇「默默退出」，據資料分析，雖然該批公司沒有發表公開聲明，但亦「停止投放廣告一段時間」。

值得一提的是，Twitter前信任和安全總監Yoel Roth亦曾於馬斯克上任時安撫客戶情緒，指他們「不需對平台上的虛假訊息以及仇恨言論過於擔憂」，不過他於近期離職，令客戶的擔任進一步加劇。

另外，馬斯克早前亦宣布暫停Twitter「藍剔」的付費身份認證服務，令當時有不少網民「改名」充各大品牌或企業，造成大混亂。

Media Matters稱，自2020年起，暫停投於廣告的50間公司為Twitter貢獻近20億美元的廣告收入，單計今年至今已有近7.5億美元，他們暫停投於廣告或嚴重影響Twitter收入。