【東方產評】國際大戶打主意　港元前景須慎思

正當中美博弈持續，香港經濟持續疲弱，資金撤出的迹象不絕之際，再有國際大鱷高調表示沽空港元，押注聯繫匯率制度脫鈎。國際炒家興風作浪時有所聞，本可平常心看待，惟不能否定的事實是，百年變局下，港元前景的議題備受關注，畢竟好多客觀關鍵因素已現巨變，作為一個務實和負責任的政府，不能只管「老神在在」發官式回應，長遠得着手為港元的去向作預案，以穩人心，有備無患。

今年以來，國際形勢詭譎多變，中美爭霸愈演愈烈，俄烏戰爭爆發，激化東西分裂，加上美國貨幣政策逆轉，通脹飆升，市場流動性由寬轉緊，為金融市場帶來震盪。奈何香港自身不爭氣，抗疫不周之餘，在疫情受控下，恢復經濟的工作與國際脫節，致使經濟遲遲無法有較顯著的恢復，而外資亦因為香港堅持執行各種防疫措施而轉投區內其他城市。

今年來金管局不斷入市接錢，銀行體系結餘已跌破千億元；出現回歸以來大型移民潮；以香港為總部的境外公司較疫前大減，皆在說明香港面對嚴重走資與人才流失，底子轉虛是不爭事實。每當經濟不穩，匯率波動，就容易成為外來攻擊目標，當年亞洲金融風暴亞洲貨幣受衝擊就是典型例子。香港靠聯繫匯率維持港元和金融體系穩定，但支持這體系持續的因素已起重大變化，引來關注非無中生有。

首先，美國的金融霸權受考驗，皆因長期印銀紙應付開支，政府債台高築，如今為了抗通脹而不斷抽高利率，勢增加經濟衰退風險，更會令政府債務成本急升。再看俄烏戰爭加劇去美元化趨勢，更多雙邊貿易選擇以本幣交易結算進行，畢竟美元霸權為別人帶來太多痛苦，就連產油國都在研究以非美元交易結算，可見美元的國際地位已褪色。長遠與美元單一貨幣掛鈎是否仍為最佳選擇，不無疑問。

其次，中美爭霸鬥得激烈，香港既是內地推動人民幣國際化的重要戰略點，港元續安於與美元掛鈎，誠然難以令人安心。再說，中港兩地經濟的融合度處於回歸以來最高水平，未來更會進一步融入大灣區發展，論經貿連繫，內地對香港的重要性變得更高，而隨着內地經濟與貨幣政策走出與美國不一樣的發展道路，續與美元單一貨幣掛鈎誠然有商榷的餘地。

過去港元在聯匯制度下，港元變相就等同美元，故吸引境外企業來融資，並作為地區交易中心。不過，隨着中國崛起成為全球第二大經濟體，經濟長期平均增速比美國還快，也是亞洲區的龍頭，各地都日益重視與中國的經貿往來關係，即使視中國為敵人的美國，目前仍是中國的主要貿易夥伴之一。香港作為國際金融中心，得因應國際形勢的變化，積極做大人民幣離岸資金池，研究發展人民幣的國際交易結算體系，長遠研究與包括人民幣的貨幣掛鈎，才能恰如其分當好國際金融中心的角色。

個別國際金融大鱷咆哮，投資賺蝕與否非香港所關心。最重要的是，香港清楚自己的角色和處境，針對百年變局做好風險管理和改革預案，謹記時間不會等人。