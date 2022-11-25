港島樓抗跌力失效　海怡三房4年半勁蝕266萬

近期樓市一片死寂，跌價現象延伸至全港物業，港島住宅抗跌力亦已失效。指標藍籌屋苑鴨脷洲海怡半島套三房單位，原業主持貨逾4年半帳面勁蝕約266萬元。另筲箕灣單幢半新盤柏匯開放式單位以390萬元售出，做價料為二手新低，單位7年貶值約11萬元。

大型屋苑樓價連接失守，市場消息指出，上述海怡半島8座低層E室，實用面積約773方呎，成交價約1,138萬元，呎價約14,722元。據悉，原業主於2018年3月以約1,404萬元購入單位，至今貶值約18.9%。

領峯三房劈112萬易手

港島區半新盤做價跌穿400萬元，中原陳凱超表示，上述柏匯中層G室，實用面積約209方呎，以390萬元登記售出，呎價約18,660元。單位2015年購入價約401萬元，現貶值約2.7%。項目今年8月曾出現「3字頭」買賣，當時高層H室同面積單位以399萬元售出，且屬事故同層戶。是次最新易手個案售價更低，料為該盤最低價二手成交。

有消息指出，上環雍翠臺一個頂層連天台單位，實用面積約395方呎，新近以約910萬元轉售，呎價約23,038元。據悉，原業主於2018年9月以約930萬元入市，持貨逾4年帳面微蝕約20萬元。

近期成交相對活躍的將軍澳區，蝕讓買賣亦多。中原黃仕斌表示，區內日出康城領峯錄本月第二宗虧蝕個案，屋苑8座右翼高層A室，實用面積約665方呎，三房連套房間隔，累減112萬元，以738萬元易手，呎價約11,098元。單位2017年12月購入價約775萬元，至今近5年貶值37萬元或約4.8%。

該行伍錦基指出，將軍澳峻瀅II第1座低層F室，實用面積約504方呎，兩房間隔，成交價620萬元，呎價約12,302元，為項目二手新低價。原業主於2019年3月以665萬元購入上址，持貨逾3年半轉售，帳面損失約45萬元。他指出，該區本月暫錄193宗二手買賣，較上月同期增加約三成，更已超越上月全月189宗成交水平。

天鑽售610萬明賺實蝕

此外，也有業主沽貨帳面力保不失，但仍要蝕使費離場。美聯梁耀佳表示，大埔天鑽16座中低層G室，實用面積約457方呎，原業主移民劈價70萬元，以610萬元沽貨，呎價約13,348元。據悉，單位2019年買入價約594.7萬元，至今只升值約2.6%，扣除使費屬明賺實蝕。