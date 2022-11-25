溫灼培：英鎊長線難重返高位

面對國內經濟愈來愈嚴峻，不少英國商界開始呼籲首相辛偉誠與政府增強與歐盟的貿易聯繫，以改善經濟狀況。事實上，面對國內能源危機，不少工業也開始移離英國。上月中便有消息指，德國寶馬集團(BMW)將停止在英國牛津工廠生產MINI電動車，並在明年底前將生產線遷往中國。

不過，本周一商界大會上，辛偉誠表明：「在其任內英國不會與歐洲建立任何依賴於與歐盟法律保持一致的關係。」簡單說，即在其任內英國不會重返歐盟！

脫歐後經濟每況愈下

英國自2016年6月脫歐公投後，英國經濟便一直轉差，英鎊兌港元匯價自此便一直處11.5港元以下，過去6年來也未曾攀越此水平。事實上，英國作為歐洲的一部分，但卻把自己邊緣化脫離歐洲，做法實在不明智。

故此，過去不少英國商界也在探討英國應否重返歐盟。最近由於英國經濟愈趨嚴峻，所以有關討論便更加變得激烈。不過，回憶當年帶領英國脫歐的正是保守黨，而辛偉誠始終是保守黨的領袖，要他重新帶領英國返回歐盟作出180度轉變，相信是一個不可能任務。

過去6年間，美國有加息也曾減息，但不論美國貨幣政策怎麼變，英鎊也未能重上11.5港元。故有理由相信，除非英國終有一天重返歐盟，否則就算美國加息周期見頂，英鎊要攀上11.5港元之上似乎是一個不大可能的事情。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培