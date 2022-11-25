陳鳳珠：內地大手買俄資源　穩能源供應

國家統計局的數據顯示，內地10月份的原油生產按年增加2.5%至1,722萬噸，原油進口按年上升14.1%至4,314萬噸；首10個月的內地原油生產按年增加3%至1.7億噸，原油進口則減少2.7%至4.13億噸。由於10月份原油進口有所上升，或反映內地進入冬季增加原油進口作儲備，以保障供應，而今年內地亦持續增加原油生產。

另外，10月內地天然氣生產按年上升12.3%至185億立方米，天然氣進口減少18.9%至761萬噸，首10個月的天然氣生產按年增加6%至1,785億立方米，天然氣進口減少10.4%至8,874萬噸，反映內地減少對天然氣進口的依賴。

首10月進口俄油增近一成

據中國海關總署的數據，內地10月份對俄羅斯的出口按年上升34%，而進口亦按年上漲36%，首10月個兩國貿易額按年增加33%至1,539億美元，其中內地從俄羅斯進口天然氣、煤炭、石油等資源大幅增加。

10月份內地從俄羅斯進口的石油數量按年增加16%至772萬噸，僅次於第一大供應國沙特阿拉伯的進口，主因內地企業在歐洲對俄羅斯實施禁運前增加儲備。內地從俄羅斯進口的石油包括通過東西伯利亞至太平洋管道輸送的石油，以及來自遠東港口的海運石油。

然而，今年沙特仍為內地的石油第一大供應國，10月內地從沙特進口的石油按年增加12%至793萬噸，首10個月共進口7,376萬噸，與去年相若，而首10個月內地從俄羅斯進口的石油按年增加9.5%至7,197萬噸，顯示俄羅斯今年供應更多石油至內地，主因煉油商傾向購買有折扣的石油。

提升天然氣儲備迎冬季

除此之外，今年內地從俄羅斯進口的天然氣亦有所增加，令內地的天然氣儲備上升。而內地一直與美國簽訂長期供氣合約，由於合同允許內地轉售由美國進口的天然氣，故內地可將剩餘的天然氣轉售至其他國家。

據海關的數據，內地今年首8個月向歐洲及亞洲共出口約25萬噸的天然氣，總值約4.5億美元，高於去年全年的730萬美元。不過，隨着冬季來臨，內地或會保留更多天然氣供自己使用，以保障能源供應充足，因此未來轉售液化天然氣至歐亞的情況將會減低。

安里資產管理投資組合經理 陳鳳珠

(作者為註冊持牌人士)