李秀恒：幣圈爆「雷曼時刻」掀反思

近日，幣圈中迎來其「雷曼時刻」，全球第二大加密貨幣交易所FTX申請破產，使得上百億美元的客戶資金瞬間蒸發。這個消息更讓最受歡迎的加密貨幣比特幣，在本周一度下探至每枚約1.55萬美元，較去年11月創下歷史高點的6.78萬美元暴跌77%，創兩年來最低收盤價紀錄。

進入2022年，全球大部分主要經濟體進入加息周期，幣圈2021年的榮景不再，投資者信心大挫，而前有LUNA幣大瀉近乎「清零」，現有FTX破產，這些幣圈大事件無疑是雪上加霜，讓投資前景更顯黯淡。

研究：投資加密幣75%輸錢

1976年，由上世紀最具影響力的經濟學家之一海耶克所著的《貨幣的非國家化》出版，認為由政府發行的中心化貨幣，是通脹及經濟滯脹發生的主因，因此應該將貨幣發行完全自由化，交予市場決定價值。

數十年後，由於美國次按危機後政府大量增發貨幣穩固金融業，從而導致全球範圍的通脹，而政府作為法定貨幣的擔保者，信用受到懷疑。2021年，伴隨着區塊鏈技術的發展成熟，又遇上各國央行紛紛在疫情之後以「大水漫灌」的貨幣政策刺激經濟，讓多種加密貨幣受到空前的追捧。

然而，雖然比特幣的價格從2015年8月的250美元升至2021年11月的67,800美元，表現出加密貨幣的極高投資獲利空間，但是根據國際清算銀行(Bank for International Settlements)的一份研究報告，推斷有四分之三投資者在此類投資中虧損本金。

欠全面監管 買賣猶如賭博

由於加密貨幣的不穩定性，加密幣的交易平台雖然成立時間短且估值高，卻無法被視為優良的投資選項。在本次FTX事件中，連新加坡主權基金淡馬錫控股亦無奈減記其對FTX的2.75億美元投資。

加密貨幣的投資，正如德意志銀行的比喻般全靠「仙子效應」(Tinkerbell Effect)──投資者相信其價值，價值就會存在。事實上，在FTX等交易平台上，不但可以對加密幣進行投資，衍生品交易亦五花八門，甚至有「特朗普-2024」期貨合約等對特定事件的期貨投資產品。再加上此類平台通常都提供槓桿交易，且交易無法受到全面、廣泛的政府部門監管，游離於完善的法律體系之外，對投入的資金無法切實保障，與其稱之為投資，不如說這類似借錢賭博的行為。

香港經貿商會會長 李秀恒