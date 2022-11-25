美匯回軟　港股黑期高水

2022年11月25日 07:45
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    ●踏入亞洲時段，美匯指數回軟，報105.87；港匯見7.807；離岸人民幣(CNH)報7.1639；美元兌日圓處138.59；歐元報1.0407，英鎊報1.2114。金價處1,755.87美元。布油報85.11美元，紐油報77.86美元。比特幣變動不大，處1.65萬美元。道指期貨升60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水40點。
    ●美股假期休市。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報17,638點，跌21點。
    ●即月恒生指數夜期收報17,722點，升66點，高水61點，成交7,078張。
    ●倫敦布蘭特期油收報每桶85.34美元，跌0.07美元或0.1%。
    ●紐約期金收報每安士1,754.3美元，升0.5%。
    ●英國富時100指數收報7,466點，升1點或0.01%；德國DAX指數收報14,539點，升111點或0.78%；法國CAC指數收報6,707點，升28點或0.42%。
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