六大國有銀行共向17家房企提供1.2萬億意向性授信額度

內地促進房地產市場健康發展，國有大型銀行近日密集為房企達成銀企合作協議並提供授信。根據公開信息統計，截至11月24日晚，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行及郵儲銀行等六大國有銀行，已跟17家房企達成合作協議，已披露的意向性授信額度合計12,750億元人民幣。

內媒報道，據中國銀保監會相關部門負責人表示，六家大型銀行在前期工作基礎上，圍繞「十六條」監管政策，專題研究細化措施。大型銀行進一步加大工作力度，積極促進房地產市場平穩健康發展。

據悉，首要是迅速建立專項工作機制和向分支機構傳達政策要求，快速形成總行統籌、全條線發力的工作格局。二是合理區分項目子公司風險和集團控股公司風險，建立區域優質房企「白名單」，對於暫時遇困房企存量開發貸款給予展期等安排。三是優化和擴大現有授信審批「綠色通道」模式適用範圍，在落實相關政策的前提下，對於重點客戶、重要項目採取綠色通道形式加快審批和發放。四是積極配合做好「保交樓」工作，靠前對接專項借款安排，着力推進「保交樓」項目配套融資。五是充分利用併購貸款、投行等工具，積極穩妥推進重點房地產企業風險處置項目併購金融服務。六是積極支持人民群眾住房貸款合理需求，保障受疫情影響、符合延期政策的住房金融消費者的合法權益和徵信保護。