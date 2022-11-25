港股受壓　ATM領跌　周大福挫11%

港股高開12點後隨即倒插，恒生指數曾跌逾200點，暫跌過百點，於17,500點水平上落。國企指數司科技指數跌60點，主板成交250億港元。

大型科網股跌幅擴大拖低大市，騰訊及美團齊跌3.3%，南非Naspers重新減持騰訊，並揚言獲分派美團後會沽售。阿里巴巴跌2.7%；網易跌2.9%；百度跌2.5%；京東集團跌2%；小米集團逆市升1.7%。

金融股個別發展，香港交易所跌1.3%；友邦保險跌1%；招商銀行跌0.4%；建設銀行跌0.2%；滙豐控股升0.3%；工商銀行升0.5%。

國有銀行為房企提供逾1.2萬億人民幣支持，昨日急升的內房股先升後回，碧桂園升0.7%；龍湖集團升1.4%。雅居樂跌2.3%；富力地產跌1.5%；合景泰富跌1.1%。

其他藍籌股方面，周大福績後捱沽，股價挫逾11%表現最差。中國聯通飆4%，是表現最佳藍籌。地產股向好，九龍倉置業升1%；新世界發展升0.8%；長實升0.6%。

【09:20】港股窄幅上落 騰訊跌1% 滙豐力頂

港股開市缺乏方向，恒生指數升12點，報17,673點；國企指數平開，報5,992點；科技指數跌5點，報3,577點。

大型科網股偏軟，南非股東再減持，騰訊跌1.2%；美團跌0.7%；阿里巴巴跌0.6%；京東集團跌0.3%；小米集團無起跌。

金融股力撐，滙豐控股升近1%；友邦保險升0.5%；建設銀行升0.4%；工商銀行升0.2%。香港交易所及中國平安無起跌。