又有大鱷興風作浪！溫斯坦稱做空港元如買200倍彩票

美國對沖基金Pershing Square創始人阿克曼(Bill Ackman)近日聲稱，已通過認沽期權，持有大量沽空港元倉位，而信貸交易老手、Saba Capital Management創辦人溫斯坦(Boaz Weinstein)則表示，他和阿克曼一樣，也在做空港元。港匯最新報7.8108。

溫斯坦在社交媒體Twitter回應阿克曼指，阿克曼的交易就如一張聰明的彩票，他自己手上也有。溫斯坦在推文表示，打破聯匯制度無論看來有幾不可能，但回報高達200：1，與同樣6個月時期內如IBM等公司發生違約的CDS回報「拍得住」。

阿克曼之前揚言，「聯繫匯率對香港不再有意義，港元與美元脫鈎只是時間問題」，並質疑「假如中國強大、有獨立主權，為何需要港元與美元掛鈎」。

不過，溫斯坦與阿克曼兩人均未披露押注規模。

外媒指，這兩大交易老手的押注可謂逆歷史潮流而上，認為自己可以押中脫鈎大獎。事實上，自1983年以來，港元聯繫匯率制度已多次遭受投機客攻擊，但最終仍令包括大鱷索羅斯(George Soros)等人敗陣。