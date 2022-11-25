內地A股偏軟　內房股見支持

內地A股偏軟，滬綜指低開3點或0.12%，報3,0855點；深成指低開28點或0.26%，至10,928點；創業板指數低開9點或0.43%，至2,325點。

板塊方面，生物製藥股跌0.6%，金融股偏軟；而地產及釀酒股靠穩，船舶製造股領升0.4%。

地產股穩升，中國武夷升停板，華僑城、深振業及中交地產做好。截至昨晚，六大國有銀行已與17家房企達成合作協議，已披露的意向性授信額度合計為12,750億元人民幣。

跨境電商板塊交投活躍，跨境通、凱淳股份及焦點科技向好。國務院同意在廊坊等33個城市和地區設立跨境電子商務綜合試驗區，名稱分別為中國(城市或地區名)跨境電子商務綜合試驗區，具體實施方案由所在地省級人民政府分別負責印發。

個股方面，中天科技跌停板。公司於2022年11月24日召開第八屆董事會第七次會議，審議通過了《關於啟動分拆子公司境內上市前期籌備工作的議案》。根據公司總體戰略布局，結合子公司中天科技海纜的業務發展現狀，公司董事會授權公司及中天科技海纜管理層啟動分拆中天科技海纜境內上市的前期籌備工作。

華揚聯眾開盤亦跌停，公司公告，實際控制人兼董事長蘇同、副總經理楊寧因涉嫌操縱證券市場等，收到證監會立案告知書。