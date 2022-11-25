李偉傑：加大研發力度攻佔高端市場　部署小米料穩中有進

透過加大研發開支，以高端產品鎖定高淨值消費者這個部署可以看出來，小米早已迎合市場變化彈性調整策略。業績數據已反映此策略湊效，第三季，小米的中國大陸智能手機平均銷售價格按年增長9%，3,000元以上智能手機出貨量按年升約14%。

值得留意是，在Meta、Twitter這些全球大型科企陸續傳出大幅裁員的節流舉措下，小米加大研發的策略預料會吸納不少的高層次人才，不僅有利產品提升，也將有助提高品牌形象。這些方面都是投資者關注點，對股價有很好的刺激作用。

另外，創辦人雷軍在第三季業績前在社交媒體撰文，表示期待小米成為百年企業，換言之，小米接下來的發展藍圖將趨向穩中求進的節奏。雖有券商認為小米的海外庫存仍有待消化，但從小米的全球布局去看，小米智能手機在逆境中反而體現出極強的穩定性。根據Canalys數據，第三季小米全球智能手機出貨量排名保持第三，市佔率達13.6%，出貨量連續兩個季度錄得按季升幅。另外，截至2022年9月，小米全球MIUI月活躍用戶數再創歷史新高，達5.64億，第三季小米全球MIUI月活躍用戶數淨增加1,700萬。

不僅如此，小米的收入分布亦更加健康。在確保智能手機穩定增長同時，小米的手機x AIoT戰略持續發力，第三季，小米IoT與生活消費產品收入達191億元。期中，小米智能大家電類別(冷氣機、冰箱及洗衣機)保持強勁增長，收入按年勁升70%，再創歷史新高。疫情反反覆覆，料會加速智能時代的到來，相信小米能從中受惠。

走勢上，小米早前股價在低位反彈超過30%後，在100天線水平見初步阻力跟隨大市回吐。小米業績優於預期與及憧憬未來加大研發攻佔高端市場，相信該股股價在10月橫行區間9港元水平將出現明顯的支撐力度，可考慮分注吸納，短線先看10.6港元作為目標，中長線可看6月高位水平14港元，防守位置在8.6港元。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)