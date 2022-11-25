【高盛推介】美團周五業績　兩手準備產品選擇

高盛(亞洲)有限責任公司：美團將於周五(25日)公布業績，市場料今年第三季，非國際財務報告準則經調整虧損11億至溢利15.45億元人民幣。美團周四(24日)終止3連跌，升約0.4%，惟周五早段再度受壓下跌，表現相對落後。現報134.8港元，跌約3%。

觀察個股輪證資金流向，近期輪證資金積極吸納好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約6,450萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，北水周四繼續沽出美團，錄得約9,900萬元資金淨賣出。

美團購26786，行使價166.98元，2023年4月21日到期，實際槓桿4.7倍，高槓桿。

美團購27580，行使價148.98元，2023年4月25日到期，實際槓桿4.1倍，貼價。

美團牛56348，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，相近收回價近牛中街貨最低。

美團沽27820，行使價118.08元，2023年4月20日到期，實際槓桿3.1倍，貼價。

美團熊62461，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率4.4倍，高槓桿近熊。

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