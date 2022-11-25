【高盛推介】美團周五業績 兩手準備產品選擇
2022年11月25日 10:27
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：美團將於周五(25日)公布業績，市場料今年第三季，非國際財務報告準則經調整虧損11億至溢利15.45億元人民幣。美團周四(24日)終止3連跌，升約0.4%，惟周五早段再度受壓下跌，表現相對落後。現報134.8港元，跌約3%。
觀察個股輪證資金流向，近期輪證資金積極吸納好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約6,450萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，北水周四繼續沽出美團，錄得約9,900萬元資金淨賣出。
美團購26786，行使價166.98元，2023年4月21日到期，實際槓桿4.7倍，高槓桿。
美團購27580，行使價148.98元，2023年4月25日到期，實際槓桿4.1倍，貼價。
美團牛56348，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，相近收回價近牛中街貨最低。
美團沽27820，行使價118.08元，2023年4月20日到期，實際槓桿3.1倍，貼價。
美團熊62461，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率4.4倍，高槓桿近熊。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。