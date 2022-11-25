姚浩然：港股料區間整固 博內房股揀呢兩隻...
2022年11月25日 10:56
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亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，外圍方面，美國通脹暫時受控，美債息亦有所回吐，加上美金偏弱、人民幣轉強的情況下有利港股，但內地疫情反覆窒礙港股反彈動力，預料交投會相對淡靜，恒指於17,200點至17,800點之間區間上落。港股業績期即將完結，若恒指企穩17,500點樓上仍有機會繼續向上。
六大國有銀行向多家內地房企提供超過1.2萬億人民幣授信額度，內房銀根暫時紓緩。然而，內房需求仍未見增加，加上疫情又影響年輕人工作機會，導致難以上車，影響內房銷售及資金周轉，融資措施未見對增加需求造成太大影響。姚認為內房股可短線博反彈，可以考慮民企碧桂園(02007)及龍湖集團(00960)，這些股份超跌反彈力度較強；中線則要留意內房股仍有停牌風險。
美團(03690)周五(25日)公布業績，姚預期第三季業績不俗，但近期股價相當弱，疫情對外賣業務、到店業務影響較大。另外，騰訊(00700)將會分派美團作特別股息，對股價有一定壓力，相反美團流通系數亦有機會因而增加，料吸引被動基金流入，130港元水平防守力較強，可上望170元。