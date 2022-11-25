姚浩然：港股料區間整固　博內房股揀呢兩隻...

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，外圍方面，美國通脹暫時受控，美債息亦有所回吐，加上美金偏弱、人民幣轉強的情況下有利港股，但內地疫情反覆窒礙港股反彈動力，預料交投會相對淡靜，恒指於17,200點至17,800點之間區間上落。港股業績期即將完結，若恒指企穩17,500點樓上仍有機會繼續向上。