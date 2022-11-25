中環新海濱3號用地申建3幢寫字樓及零售用途物業

該幅商業用地面積約51.63萬方呎，被劃作綜合發展區及道路，是次向城規會擬議作綜合辦公室、商業及零售發展和政府用途，並略為放寬建築物高度限制以重建天星小輪鐘樓。現時申請地點主要是空置，部分被郵政總局、天星小輪停車場、前香港賽馬會投注中心、兩所公廁及連接國際金融中心及中環碼頭的臨時行人天橋佔用。

該項目商業部分地積比率約3.13倍，將建3幢物業，其中第1座樓高6層，靠近海濱，而第2座及第3座則樓高9與10層。而非商業部分地積比率約0.48倍。整個項目擬分兩期發展，其中第1期的3A用地，包括早期重置地區相關和現有公共設施，預計在2026年完成，而第2期的3B用地預計於2031年完成。

申請人提交的資料指出，上述地點將興建一個以「橋」作為整個發展設計概念的綜合項目，為中環新海濱打造世界級地標。擬議發展將擁抱香港獨有的天際線和城市景觀，並透過空中平台連接3座向海濱遞減建築物高度的商業大樓，以加強中環內陸和海濱的連接，同時帶來大量的綠化及公共空間，不但與周邊環境融合，更能為海濱帶來一個朝氣蓬勃的新地標。

擬議發展會提供包括辦公室、零售及娛樂消遣的多用途商業發展，亦設有約24.56萬方呎的非商業總樓面面積，提供公共交通設施及公共停車場、政府、機構或社區設施，當中，包括重置受影響的郵政總局和公共廁所，以及重建天星小輪鐘樓。

此外，現有連接國際金融中心和中環碼頭的行人天橋將被重新規劃為園景行人平台。擬議發展將設約30.94萬方呎公眾休憩空間，較規劃大綱要求的面積多約15%，其中包括約12.91方呎地面公眾休憩空間，約佔地盤面積的25%。同時，項目提供共963個車位，當中325個為公眾私家車停車位。

至於擬議發展的公眾休憩空間包括位於「Horizon Park」的空中平台公眾休憩空間，其他設於低層和地面的公眾休憩空間，以及一條結合「Grand Boulevard」、長達400米，經地面從中環內陸延伸至海濱的景觀走廊。現位於3號用地的皇后像廣場走廊將被美化並打造成現代化的園景行人平台。