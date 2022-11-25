【高盛推介】滙豐逆市走高　跑贏大市

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股自本周一(21日)起連升，周五(25日)逆市繼續走高。早上高開約1%後升幅收窄。現報46.1港元，升約0.2%。有券商就英鎊回升及央行加息推動，料滙控明年每股盈利將升0.02美元至1.02美元，並料股息將恢復到疫情前的水平。

中國平安自本周二(22日)起連升，周五持平開市後早段下跌，但及後逆市反彈。現報42.65元，升約0.2%，目前為連續第4日上升。據中銀保監上周公布的數據顯示，今年第三季末，保險公司原保險保費收入達3.8萬億元人民幣，按年升5%。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續吸納滙控淡倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約390萬元。

平保方面，周四(24日)見資金轉向吸納淡倉，錄得約130萬元資金流入。

滙豐購25501，行使價51.55元，2023年3月15日到期，實際槓桿13.71倍，高槓桿、低面值。

滙豐牛58181，收回價40元，行使價39元，換股比率100，實際槓桿6.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

滙豐沽26142，行使價35.33元，2023年3月22日到期，實際槓桿9.9倍，中期、低面值。

滙豐熊50906，收回價50元，行使價51元，換股比率100，實際槓桿9.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

平安購23632，行使價50元，2023年2月23日到期，實際槓桿8.3倍，貼價。

平安購28475，行使價56.93元，2023年3月27日到期，實際槓桿7.6倍，高槓桿、低街貨。

平安牛61072，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率12.4倍，市場上首三高槓桿之一近牛。

平安沽25029，行使價38.45元，2023年2月21日到期，實際槓桿6.2倍，貼價。

平安沽26316，行使價33元，2023年3月27日到期，實際槓桿5.8倍，中期、低街貨。

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