阻止外匯流失！加納擬用黃金取代美元購買石油

盛產黃金的西非國家加納，為了阻止外匯流失，計劃以黃金代替美元去購買石油產品，為「石油去美元化」新增一條戰線。

加納副總統Mahamudu Bawumia在社交媒體上表示，政府正在制訂一項新政策，用黃金而不是美元儲備購買石油產品，旨在應對該國外匯儲備不斷減少的問題。截至今年9月底，加納的外匯儲備總額約66億美元，較去年底大減32%，僅夠支付不到3個月的進口支出。

由於加納美元的需求增加，令加納的本國貨幣cedi持續貶值，增加民眾的生活成本。Mahamudu Bawumia指出，如果按照計劃，新政策將於2023年第一季實施，將從根本上改變加納的國際收支平衡，並顯著改善該國貨幣持續貶值的情況。

他解釋，使用黃金購買石油，是為了防止匯率直接影響加納的燃料或公用事業價格，因為加納國內賣家將不再需要外匯來進口石油產品。他指出，黃金與石油的易貨交易，代表着一種重大的結構變化。他補充，以可持續開採的黃金換取石油，是加納自獨立以來最重要的經濟政策變化之一。

事實上，加納本身也是原油生產國，但自其唯一的煉油廠在2017年爆炸後關閉以來，該國一直依賴進口成品油。