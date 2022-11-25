朗譽首推128伙 開放式戶入場費413.95萬元
2022年11月25日 15:39
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朱美儀稱朗譽最快12月初開售。
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽周五(25日)公布首張價單，提供128伙，折實平均呎價約17,938港元，開放式單位入場費為413.95萬元。
保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀稱，適逢世界盃，形容首批開價為「Chill」級 世界盃入門價、「Chill」級筍價，首批價錢較吸引，首批單位包括17伙開放式戶、41伙一房戶、67伙兩房戶及3伙三房戶。
售價方面，首張價單提供5種付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎413.95萬至1,338.68萬元，折實呎價由15,860至19,484元。
項目今起對公眾開放示範單位及收票，最快12月初開售。她相信，加息步伐未會太快，為市場所能接受。
首批售價及呎價最低單位為1座6樓B室，開放式戶，實用面積261方呎，折實呎價15,860元。
資料顯示，該區對上一個開價的新盤，已是兩年前由五礦地產(00230)發展的油塘蔚藍東岸，於2020年11月以折實平均呎價約17,688元推出首批138伙。