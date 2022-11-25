朗譽首推128伙　開放式戶入場費413.95萬元

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀稱，適逢世界盃，形容首批開價為「Chill」級 世界盃入門價、「Chill」級筍價，首批價錢較吸引，首批單位包括17伙開放式戶、41伙一房戶、67伙兩房戶及3伙三房戶。

售價方面，首張價單提供5種付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎413.95萬至1,338.68萬元，折實呎價由15,860至19,484元。

項目今起對公眾開放示範單位及收票，最快12月初開售。她相信，加息步伐未會太快，為市場所能接受。

首批售價及呎價最低單位為1座6樓B室，開放式戶，實用面積261方呎，折實呎價15,860元。