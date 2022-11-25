代理樓價指數連跌7周　今年以來挫逾13%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報159.76點，重返2017年10月水平，按周跌1.57%，已連續7周下挫，今年指數累跌約13.4%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報159.56點，重返2017年5月水平，按周跌1.58%。CCL(中小型單位)報158.01點，重返2017年5月水平，按周跌1.56%。三大整體指數齊跌7周，跌幅明顯擴大，CCL累跌6.37%，CCL Mass累跌6.54%，CCL(中小型單位)累跌6.50%。CCL(大型單位)報168.28點，重返2018年2月水平，按周跌1.64%，跌幅13周以來最大，連跌2周共3.06%。

本周CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌破160點，是反映11月加息當周的市況。三大整體指數齊跌7周，樓價跌勢未止。如果市場沒有利好消息可以令短期樓價出現爭持，估計明年新春前後CCL將再下試144點支持位，走勢仍有待觀察。由2021年8月歷史高位(191.34點)計，CCL累跌16.50%。若與2021年12底相比，CCL今年累跌13.43%。

四區方面，三區跌一區升，帶動整體樓價走勢向下。九龍CCL_Mass報151.71點，重返2017年7月水平，按周跌2.88%，跌幅為2019年9月以來最大，連跌2周共3.63%。新界西CCL_Mass報150.16點，重返2017年11月水平，按周跌2.56%。港島CCL_Mass報160.51點，重返2017年2月水平，按周跌0.64%，連跌2周共5.09%。新界東CCL_Mass報173.62點，重返2017年12月水平，按周升0.99%。