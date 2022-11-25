道期靠穩 美匯指數企105水平

●美匯指數報105.83；港匯見7.8457；離岸人民幣(CNH)報6.8769；美元兌日圓報138.68；歐元企1.0416，英鎊處1.2106。金價報1,751美元。布油報85.7美元，紐油報78.43美元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升35點。

-摩通下調五礦資源目標價及評級。

-港交所聯席營運總監莊博禮辭任，姚嘉仁成唯一營運總監。

-瑞信上調石藥目標價至13元。

-波司登：消費逐步復甦，料全年業績無礙。

●中國經濟：

-六大國有銀行共向17家房企提供1.2萬億意向性授信額度。

●星之谷料12月P或加息0.25厘，升至5.5厘。

●阻止外匯流失！加納擬用黃金取代美元購買石油。

●IIF預警：明年全球經濟恐慘如2009，俄烏戰事拖多兩年。

●傳英偉達原計劃在港設物流中心，終被台灣截胡。

●歐盟擬對俄出口石油設價格上限，普京警告有嚴重後果。

●美國遇史上最猛禽流感，雞蛋價格飆4成。

●涉安全隱患，Tesla於內地共召回逾7.7萬輛電動車。

●仲未炒夠？馬斯克傳感恩節前夕再裁幾十名Twitter員工。

●報告：希臘液化氣船隊佔全球LNG運輸主導地位。

●又有大鱷興風作浪！溫斯坦稱做空港元如買200倍彩票。

●滙豐傳計劃下月初上調H按封頂息0.25厘。

●港元拆息繼續Go！1個月升至4.10958厘。