【產經直播】港股下周結算 好淡友邊方勝算高？

港股連升兩日後回吐，恒指周五(25日)高開12點後隨即轉跌，最多跌248點，收市仍跌87點，報17,573點，成交947億元。下周港股期指結算，好淡友邊方勝算高？

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