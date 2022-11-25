【產經直播】港股下周結算 好淡友邊方勝算高？
2022年11月25日 16:13
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港股連升兩日後回吐，恒指周五(25日)高開12點後隨即轉跌，最多跌248點，收市仍跌87點，報17,573點，成交947億元。下周港股期指結算，好淡友邊方勝算高？
六大國有銀行向17家房企提供1.2萬億元人民幣意向性授信額度，內銀股向好，中小行更爆升，青島銀行(03866)急飆37%、浙商銀行(02016)亦揚13%。該類股份升得急，都會回得急？至於內房喺咪仲有力上？
科網股方面，內媒報道，騰訊控股(00700)南非大股東恢復減持，近一個月拋售7,890萬股，截至周三(23日)仍持有26.137億股。騰訊股價跌逾2%，短期續受壓？
另外，美團(03690)周五(25日)公布業績，市場普遍預料美團第三季業績向好，但美團績前股價跌逾1%。美團業務前景有咩陰霾？
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