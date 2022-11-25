長江生命科技夥晶泰科技開發AI腫瘤疫苗研發平台

基於晶泰科技智能計算、專家經驗和自動化實驗的藥物研發新模式，AI腫瘤疫苗研發平台將借助先進的AI算法和精準的分子建模，預測、設計能夠激活特異性免疫反應並殺傷腫瘤的多樣化的腫瘤疫苗，通過自動化實驗進行篩選、驗證，結合算法的反饋和叠代，優化其活性和成藥性，並最終獲得免疫活性強、滿足臨床前候選化合物要求的腫瘤疫苗。

長江生命科技副總裁、科學總監杜健明表示，腫瘤疫苗研發是長江生命科技發展方向之一。此次與晶泰科技的合作，將借助晶泰科技的AI算法、分子建模和自動化實驗等平台技術，加快腫瘤疫苗的研發速度，提高研發的成功率以及增加腫瘤疫苗的殺傷腫瘤效果。

晶泰科技聯合創始人、董事長溫書豪稱，得益於智能化自動化的科技驅動，AI正在賦能更多創新藥物研發領域。晶泰科技不斷打破邊界，探索前沿技術更多應用場景，AI腫瘤疫苗研發平台的建立，將助力長江生命科技在不同技術平台上開展針對多種癌症的疫苗研發，加速更多腫瘤疫苗研發項目實現更多里程碑。