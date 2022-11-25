王美鳳：加息下　市場將加快提交新按轉按趕尾班車

有關大型銀行即將上調新造按揭息率0.25厘，中原按揭董事總經理王美鳳指出，與樓按相關的1個月港元拆息升至周五(25日)4.11厘，再創逾14年新高，明顯高於市場按息介乎2.875至3.375厘，加上部分定存息已逾4厘，反映銀行整體資金成本已上漲，息率有上調壓力，因此大型銀行率先在美國議息前調升新造按息。預期12月美國加息後，本港最優惠利率(P)將再次上調，加幅不少於0.25厘，屆時按息將升至3.5厘水平。

王美鳳相信，基於龍頭銀行調整息率具指標性，預料其他銀行亦會相繼跟隨上調新造按揭息率，有關新調整將於12月6日才生效，預期市場會即時出現加快提交新按轉按申請的尾班車效應，建議有需要上會的用家加快提交按揭申請。而現時因應不同銀行、一二手物業、及不同調整步伐和寬限期令銀行之間的按息差距擴大，市場上按息介乎2.875至3.375厘，用家可因應申請的按揭額及一二手物業類別比較適合自己的計劃。

此外，王美鳳認為，是次大型銀行調整僅限於有關銀行的新按揭申請人受影響，舊有已正在供樓的按揭客戶則不受影響，銀行上調新造按息0.25厘後，一手物業之按息以H按封頂息或P按息計低至3.125厘(由2.875厘加至3.125厘)，30年期計，500萬港元按揭額每月供款增674元，加幅3.2厘；而二手物業之按息以P按息計低至3.225厘(由2.975厘加至3.225厘)，30年期計，500萬元按揭額每月供款增679元，加幅3.2厘。

王美鳳續指，過往當1個月拆息和美息升至現時4厘水平，港元最優惠利率已達7厘及按息已達5厘，而現時最優惠利率仍處5厘多及按息處於3厘多水平，反映是次加息周期仍暫較過往溫和，但由於本港已經歷十多年的超低息環境，今年按息由年初1.5厘升至年底約3.5厘之加幅已達2厘，故此今年加息因素令買家入市取態轉為審慎，但由於3.5厘按息水平仍較過往30年期平均按息約4.3厘為低，相信明年加息步伐放緩用家可消化加息影響。